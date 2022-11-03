В Госдуму внесли проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

В Государственную думу внесли законопроект, которым предлагается распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, — говорится в сообщении.

Кроме того, в законопроекте предлагается установить статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшим инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.

Инициативу внесли 270 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и группа сенаторов, включая спикера СФ Валентину Матвиенко и первого вице-спикера СФ, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Ранее депутат Госдумы России Тамара Фролова рассказала, что среди новых социальных мер поддержки семьям мобилизованных российских военных значатся пособия беременным, вставшим на учет в ранние сроки, ежемесячные выплаты на детей от трех до 17 лет и выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка. Она подчеркнула, что задача государства — оказать военнослужащим необходимую помощь.