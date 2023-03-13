В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года

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В Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы с 18–27 до 21–30 лет. Документ предусматривает переходный период до 2026 года. Он опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Поэтапное повышение призывного возраста означает, что с 1 января по 31 декабря 2024 года будут призываться граждане от 19 до 30 лет. С 1 января 2025-го — с 20 лет. Призывать с 21 года начнут в 2026 году. После 2024 года 18-летние россияне могут пройти срочную военную службу по желанию.

В документе также указывается, что граждане от 27 до 30 лет, которые попали в запас и не прошли срочную службу без законных оснований для этого, могут пойти в армию по желанию. Кроме того, отсрочки от службы будут действовать после принятия закона о повышении призывного возраста до истечения их срока или исчезновения оснований.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что увеличение призывного возраста позволит «исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва» во время учебного процесса, а также сократить финансовые обязательства бюджета на организацию и проведение медосвидетельствования призывников на сумму свыше 639 млн рублей в год.

Новый законопроект в том числе коснется и мигрантов. В случае если они получили российское гражданство в возрасте до 30 лет, они будут обязаны встать на воинский учет в соответствии со ст 4 ФЗ № 9 «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что солдат-срочников нельзя отправлять в зону специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что срочники не имеют достаточного опыта. Парламентарий также призвал учитывать физическую подготовку, жизненный опыт и владение военно-учетной специальностью солдат, проходящих срочную службу.