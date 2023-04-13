В Госдуму внесли поправки о защите россиян от решений иностранных органов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами фракций внесли поправки к закону «О безопасности» о праве президента РФ по защите россиян от противозаконных решений иностранных или международных органов, сообщили на сайте ГД. Инициатива также предусматривают внесение изменений в Уголовный кодекс РФ об ответственности за содействие исполнению решений таких зарубежных организаций.

Это решение позволит нам защитить страну от незаконных, недружественных и агрессивных действий различных международных организаций, — пояснил Володин.

Эти поправки спикер Госдумы ранее поручил подготовить вице-спикеру Ирине Яровой, председателю комитета по безопасности Василию Пискареву и главе комитета по обороне Андрею Картаполову. Володин дал соответствующие поручения на совещании по внесению изменений, предусматривающих запрет деятельности Международного уголовного суда (МУС) в России.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконном перемещении детей с неподконтрольных Украине территорий в Россию. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем интервью 23 марта заявил, что если Путина арестуют в одной из стран, признающих юрисдикцию МУС, это будет равносильно объявлению войны.