В Госдуму внесли поправки к закону о выборах президента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Законопроект об уточнении положений закона о выборах президента России внесен в Государственную думу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. По словам парламентария, внесение поправок в закон о выборах необходимо для «точечной донастройки» действующей в стране системы.

Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти, — уточнил он.

Крашенинников также напомнил, что выборы главы государства в России пройдут уже в марте 2024 года. К настоящему моменту точные сроки проведения выборов неизвестны, однако предполагается, что они могут пройти в середине месяца. Совфед определит окончательную дату выборов президента в декабре 2023 года.

В 2024 году также пройдут выборы президента США. Согласно результатам опроса, проведенного Университетом Монмута, подавляющее большинство американцев считают действующего президента Джо Байдена «слишком возрастным» для следующего срока. Такого мнения придерживаются 56% сторонников Демократической партии и 90% сторонников Республиканский партии.