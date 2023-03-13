В Госдуму внесли поправки о допуске к гостайне

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В Госдуму внесли поправки к законам о государственной тайне и порядке выезда из страны, документ опубликован в парламентской базе. Согласно предлагаемым нововведениям, причиной отказа в допуске к гостайне может стать наличие недвижимости или счетов за рубежом как у самого россиянина, так и у его близких родственников. А допущенным к гостайне предлагается разрешить временно выезжать из страны, например, в связи со смертью родственника, рассказал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Предлагается устранить некоторые пробелы в действующих законах, связанные с допуском и доступом к государственной тайне и с ограничением права на выезд из страны граждан, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, — пояснил Пискарев, выступивший соавтором инициативы.

Россиянам, допущенным к гостайне, предлагается разрешить временно выезжать за границу по гуманитарным причинам. Например, в связи с кончиной близкого родственника или необходимостью экстренного лечения.

Пискарев отметил, что поправки уточняет полномочия президента и кабмина по определению порядка допуска к гостайне должностных лиц. Заключение о нецелесообразности доступа к сведениям, составляющим гостайну, могут вынести по результатам проверочных мероприятий, добавил депутат.

В допуске к гостайне теперь может быть отказано при наличии у гражданина или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, недвижимости за рубежом, а также владение и пользование иностранными финансовыми инструментами, — рассказал парламентарий.

Также в ГД внесли законопроект о повышении призывного возраста. В пояснительной записке к документу указали, что это позволит «исключить явку школьников и студентов в военкоматы»