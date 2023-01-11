В Госдуму внесли новый законопроект о запрете калечащих животных операций

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Операция собаки в ветеринарной клинике

В Госдуму внесли вторую версию законопроекта, запрещающего проведение хирургических операций животным при отсутствии ветеринарных показаний, меняющих физиологию питомцев, пишет «Парламентская газета». Речь идет о калечащих операциях, которые до сих пор проводят в некоторых ветеринарных клиниках: например, когда кошкам удаляют когти вместе с фалангами (онихэктомия), или удаляют сухожилия, отвечающие за выпуск когтей (тендонэктомия). Депутаты Мосгордумы, подготовившие поправки к законопроекту «о мягких лапках», в пояснительной записке указали, что многие ветклиники проводят калечащие операции как косметические, вводя в заблуждение владельцев животных об их последствиях.

Сегодня единственный способ этому противостоять — это подвести нарушение под жестокое обращение с животными. А доказать это сложно, потому что изменения не одномоментные. Например, у кошек после онихэктомии изменяется нагрузка на лапы и страдает позвоночник, но это вопрос нескольких лет, — заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутат обратил внимание, что пострадать могут не только кошки, но и собаки, которым подрезают голосовые связки, чтобы не слушать звонкий лай. А иногда питомцам делают татуировки на всем теле, что тоже «дикость и варварство», добавил Бурматов. Парламентарий поблагодарил коллег из Мосгордумы, которые подготовили уже вторую версию законопроекта. Первый вариант, внесенный в марте 2021 года, получил отрицательный отзыв правительства, в котором говорилось, что некоторые понятия противоречат ветеринарному законодательству.

Пока закон «Об ответственном обращении с животными» запрещает лишь оперировать питомцев без анестезии. Новый законопроект Мосгордумы дополняет эту норму запретом хирургических процедур на животных без ветеринарных показаний. Это правило будет действовать на территории всей страны. Но к жестокому обращению не будут относиться стерилизация, кастрация, а также «принятие мер по сохранению типичных признаков породы животного», — сообщило издание.

Бурматов отметил, что конкретные формулировки новой версии еще предстоит изучить. Однако депутат заверил, что будет добиваться законодательного запрета калечащих операций. Предлагаемые поправки еще предстоит обсудить с профильными ведомствами.

В августе 2022 года Бурматов не поддержал предложение штрафовать владельцев животных за шум, издаваемый по ночам, включая лай собак. Депутат отмечал, что единственный способ заставить собаку молчать — калечащая операция, после которой она станет инвалидом.