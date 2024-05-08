В Госдуме жестко высказались о нападении стаи собак на 11-летнюю школьницу Бурматов: стаи бродячих собак появляются из-за их хозяев и халатности чиновников

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За отлов бродячих собак отвечают соответствующие должностные лица, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Парламентарий отметил, что нападения бездомных животных на людей чреваты для подобных чиновников ответственностью за халатность.

За покусы бездомных собак предусмотрена ответственность вплоть. За это отвечает должностное лицо, которое не обеспечило защиту граждан от безнадзорных животных. По закону бездомное животное не может бегать по улице. Если оно бегает, оно должно быть отловлено, помещено в приют, вакцинировано и стерилизовано. А если бездомные собаки бегают по улице, должностное лицо привлекается по статье халатность, — добавил Бурматов.

По его словам, у должностных лиц в инструкции прописано обязательное заключение контракта на отлов животных или на строительство приютов. Он подчеркнул, что хозяева собак также несут ответственность за питомцев, если они убежали от них во время прогулки, а потом напали на людей.

Должностные лица обязаны заключать контракт на отлов животных, на строительство приютов и прочих манипуляций с безнадзорными животными. Нередки случаи, когда хозяева отпускают своих животных погулять, потом такие собаки сбиваются в стаи и нападают на людей. В таких случаях ответственность будет на владельцах животных, — подытожил Бурматов.

Ранее в Черновском районе Читы стая бездомных собак утащила мальчика в кусты и сильно покусала. Прокурор запросил с администрации Читы 150 тысяч рублей компенсации за нанесенный моральный вред ребенку. На данный момент дело находится на рассмотрении.