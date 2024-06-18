В Госдуме жестко прошлись по спортсменам, рекламирующим энергетики Депутат Хамзаев выступил против спортсменов, рекламирующих энергетики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев выступил против спортсменов, которые рекламируют энергетические напитки. На рассмотрении законопроекта о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним он отметил, что спортсмены лгут, заявляя о достижении результатов и успехов благодаря данной продукции, передает корреспондент NEWS.ru.

Здесь важно, чтобы мы и к рекламе подошли максимально принципиально. Когда выходят именитые спортсмены, зарабатывающие миллионы долларов, и говорят: «Я в жизни всего добился, потому что пью энергетики»... Вранье! И мы об этом должны сказать открыто. Это не просто лоббизм, это обман, вранье. Они губят и убивают здоровье наших детей. Энергетик — это инфаркт у ребенка. Когда такое было слыхано? Инфаркт — это заболевание возрастное, а сегодня у нас дети — инфарктники, — сказал парламентарий.

По словам депутата, необходимо указывать, что энергетик является «стимулятором, придуманным для экстремалов, а сегодня его пьют детишки». Хамзаев считает, что к этому вопросу стоит нужно подходить решительно.

Во вторник, 18 июня, Государственная дума в первом чтении рассматривает законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, эту инициативу продвигают родители и учителя. Если проект примут, то дети не смогут покупать энергетики уже с 1 сентября этого года, уточнил Володин.