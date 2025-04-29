В Госдуме жестко отреагировали на угрозы Макрона в адрес России Депутат Кузнецов заявил, что Россия не прогибается под психологическим давлением

Фото: IMAGO/L.Urman / Starface/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Угрожающие заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес России не следует воспринимать всерьез, поскольку РФ не привыкла прогибаться под психологическим давлением, заявил «Газете.Ru» депутат Дмитрий Кузнецов. По его мнению, повышение ставок и давление на оппонента — стандартный прием в переговорах.

Главная сверхспособность высшего русского руководства и лично президента — держать удар и не прогибаться под психологическим давлением. Поэтому не имеет смысла особенно переживать по поводу заявлений Макрона, — отметил Кузнецов.

Он отметил, что несмотря на переговоры, стране нужно готовиться к длительному противостоянию с Западом. Парламентарий допустил эскалацию боев на Украине в мае-июне 2025 года, назвав этот этап «сражением за инициативу».

Эммануэль Макрон ранее заявил, что в ближайшие восемь — десять дней давление Европы на Россию будет усилено с целью достижения прекращения огня на Украине. Он отметил, что надеется на скорое наступление перемирия.