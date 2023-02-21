В Госдуме заявили об улучшении жизни россиян после выступления Путина Депутат ГД Колунов заявил, что качество жизни россиян улучшится после выступления Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

После обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию качество жизни в стране улучшится, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. Парламентарий в беседе с «Радио 1» отметил, что деньги, выделенные на поддержку и развитие сферы ЖКХ, положительно отразятся на быте россиян.

Колоссальные средства, призванные вывести быт наших жителей на качественно новый уровень — снизить уровень аварийности, уменьшить объем коммерческих и нормативных потерь на сетях и объектах. Будет расширена программа восстановления жилья и инфраструктуры во вновь присоединенных регионах, — пояснил парламентарий.

По словам депутата, программа льготного арендного жилья для сотрудников ОПК благоприятно скажется на работниках критически важных предприятий. Колунов уточнил, что это позволит не только повысить качество жизни, но и создаст дополнительную мотивацию для развития и совершенствования Вооруженных сил России.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости запустить специальную программу льготного арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По его словам, часто оплаты возьмет на себя государство. Также глава государства пообещал в течение 10 лет решить проблемы в сфере ЖКХ.