В Госдуме заявили об экспериментах над сознанием пользователей Meta Депутат Матвейчев: компания Meta проводит эксперименты над сознанием своих пользователей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские пользователи Facebook и Instagram (деятельность соцсетей в России запрещена) предоставляют компании Meta (деятельность в РФ запрещена) «свои мозги для экспериментов с сознанием», заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По его словам, в эти соцсети встроена «программа Судного дня», которая при активации способна провоцировать у людей депрессию, а затем заставлять совершить самоубийство или теракт.

Есть условный «пакет Судного дня», который можно активировать по заданию, и тысячи наших пользователей как камикадзе пойдут, не соображая, самоубиваться или убивать других. Они сами не понимают, что с ними эти эксперименты проводят <...> Этих несчастных людей там зомбируют, их настраивают против государства и многим из них ломают судьбы, — заявил парламентарий.

Матвейчев отметил, что владелец компании Meta не принес никаких извинений России, а значит, необходимо продолжать политику блокирования. Также он отметил опасность VPN-сервисов, с помощью которых россияне пользуются запрещенными соцсетями.

Росфинмониторинг ранее внес Meta в перечень террористов и экстремистов, следует из информации на сайте ведомства. Тверской суд Москвы запретил деятельность компании на территории России 21 марта.