В Госдуме заявили о желании развить отношения с Венгрией Депутат ГД Кравченко: Россия выступила с намерением развить отношения с Венгрией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хотя сотрудничество Венгрии и России ограничено санкционным давлением, два государства продолжают сотрудничать в сфере энергетики, а Москва готова к расширению партнерских отношений, заявил в комментарии NEWS.ru первый заместитель комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Он отметил, что венгерское правительство остается единственным в Европе, которое все еще принимает решения «во благо своего населения, а не пытаясь угодить общему тренду».

Благодаря достаточно конструктивной позиции венгерской стороны, мы до сих продолжаем сейчас кооперацию в том числе по энергетическим вопросам. Как вы знаете, например, сейчас в Венгрии идет подготовка к непосредственному сооружению АЭС Пакш-2, а кроме того, мы только в апреле подписали двустороннее соглашение о дополнительных поставках газа, — говорит Кравченко.

Депутат отметил, что если Венгерское правительство выйдет на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией, несмотря на санкции ЕС, то Россия обязательно рассмотрим вопрос об этом взаимодействии.

Практически любое расширение экономических связей с другими странами выгодно для любой страны. Опять же зависит все от позиции официального Будапешта в этом вопросе. Российская сторона уже артикулировала Венгрии готовность к наращиванию сотрудничества, — отмечает депутат.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН заявил, что руководство Венгрии надеется, что сотрудничество с Россией в сфере космических технологий будет продолжаться. По его словам, Венгрия планирует отправить своего астронавта на МКС весной 2025 года. Таким образом венгерские и российские специалисты вместе будут работать на борту орбитальной станции.