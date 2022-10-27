В Госдуме заявили о возможности новой волны мобилизации Депутат Гурулев: России может потребоваться новая волна призыва в рамках мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы и генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев заявил, что России может потребоваться новая волна призыва в рамках частичной мобилизации, сообщает ИА SM.News. По его словам, принятое президентом Владимиром Путиным решение оказалось верным, но было слегка запоздалым. Оказавшимся в зоне СВО 300 тысячам мобилизованных скорее всего потребуется дополнительная помощь, считает парламентарий.

За один день такую ситуацию не переломить. Решения, которые приняты президентом, верные. Могу сказать, что с мобилизацией мы слегка опоздали. Все понимаем, что 300 тысяч встанут в строй, но, скорее всего, потребуется еще сила спустя какое-то время, — заявил депутат.

Гурулев добавил, что в рамках частичной мобилизации призвали именно 300 тысяч бойцов, потому что именно такое количество солдат на данный момент есть возможность обеспечить и обучить. Генерал-лейтенант добавил, что российская промышленность сможет обеспечить и тех, кто встанет в строй позже.

Госдума ранее приняла поправки, отменяющие действующий сейчас запрет призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. В новой редакции статьи закона тяжкие преступления не упоминаются, а содержится перечень статей, с неснятой судимостью по которым призывать нельзя.