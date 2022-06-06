В Госдуме заявили о востребованности миротворцев ОДКБ в ЛНР и ДНР Бывший замминистра обороны России Картаполов: миротворцы из стран ОДКБ будут востребованы в ЛНР и ДНР

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны России Андрей Картаполов предположил, что миротворцы из стран ОДКБ будут востребованы в освобожденных регионах Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. По его словам, которые приводит ТАСС, не исключено, что представители стран НАТО в дальнейшем попытаются «залезть» на эти территории под видом миротворцев, против чего выступает российская сторона.

Нельзя исключать, что востребованы будут миротворцы из стран ОДКБ и на освобожденных территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, потому что мы вряд ли согласимся с тем, что какие-нибудь страны НАТО попытаются под видом миротворцев туда залезть, — заявил он.

Он уточнил, что миротворцы ОДКБ не появятся на освобождённых территориях Украины или Донбасса до окончания спецоперации. В то же время после ее завершения "возможны разные варианты" дальнейшего развития событий.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что вопрос участия вооруженных сил стран — членов организации в событиях на Украине не ставился и не обсуждался на недавней встрече лидеров этих государств. Он уточнил, что в ходе мероприятия президент России Владимир Путин рассказал коллегам о продвижении спецоперации.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил об угрозе «расчленения Украины», которая исходит от Запада. По его словам, для этого западные страны послали в страну подразделения «под видом миротворцев».