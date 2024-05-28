В кабмине заявили о приостановке усыновления иностранцами детей из России

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Процесс усыновления детей из России иностранными гражданами приостановлен, говорится в ответах правительства России на вопросы депутатов Госдумы о деятельности кабмина за прошлый год, документ публикует ТАСС. Отмечается, что это связано с прекращением деятельности иностранных организаций.

В 2023 году в РФ прекращена деятельность представительств иностранных организаций по усыновлению, и сегодня нет ни одного представительства с действующим разрешением. В текущей международной ситуации процесс усыновления иностранными гражданами российских детей фактически приостановлен, — говорится в документе.

Также отмечается, что Россия ратифицировала три двусторонних международных договора о сотрудничестве в области усыновления с Италией, Германией и Испанией. Однако из-за недружественных действий этих стран по отношению к России передача российских детей в семьи из этих стран не соответствует национальным интересам и противоречит российским ценностям, утверждают в кабмине.

Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете усыновления российских детей для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, несовершеннолетний может оказаться в однополой семье, если один из родителей сменит пол.