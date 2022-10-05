В Госдуме заявили о планах запретить в России операции с криптовалютой Депутат Аксаков: осенью Госдума может запретить использование криптовалют в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью текущего года Госдума может запретить использование криптовалют в качестве средства платежа в России, заявил в беседе с «Экономикой сегодня» председатель комитета Госдумы РФ по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. При этом планируется оставить россиянам возможность расплачиваться криптовалютой в сделках за рубежом, уточнил депутат.

В РФ де-факто миллионы людей участвуют в этом процессе, поэтому нам остается его отрегулировать и установить запреты, ограничения и ответственность на использование криптовалют как средства платежа, — заявил парламентарий.

Причиной запрета, по словам Аксакова, стало то, что криптовалюты активно применяются в серой экономике и на нелегальном рынке, где совершаются сделки по продаже наркотиков и оружия. Помимо того, криптовалюты не контролируются государством и ничем не обеспечены кроме доверия и биржевых курсов, а также крайне волатильны, уточняет издание.

По словам депутата, Минфин и Центробанк имеют противоположные позиции по вопросу запрета операций с криптовалютами в России. Так, ЦБ выступает против инициативы запрета, тогда как Минфин поддерживает ее.

Осенью 2022 года такой закон вполне может быть принят. Текст его подготовлен Минфином РФ, Центробанк выступает против, но подавляющее большинство экспертов эту мысль поддерживает, — уточнил Аксаков.

ЕС, как сообщалось ранее, планирует запретить россиянам открывать криптокошельки на европейских платформах в ответ на референдумы о вхождении в состав России на неподконтрольных Киеву территориях Украины. Ограничение могут ввести на фоне наметившегося спроса на криптовалюту в России.