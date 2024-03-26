В Госдуме заявили о планах Украины организовывать теракты в России Депутат Журавлев: Украина попытается организовать новые теракты в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украина попытается организовать новые террористические акты на территории России, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам парламентария, Киев хочет признаться в причастности к трагедии в «Крокус Сити Холле», но не может, поскольку рискует лишиться поддержки Запада.

Киев распирает от желания признаться в теракте, но они понимают, что в таком случае сразу потеряют большую часть поддержки Запада — никто не захочет давать деньги преступникам, это грозит сбоями с военной и финансовой помощью Украине, — сказал депутат.

Собеседник отметил, что глава СБУ Василий Малюк уже признался в том, что по его указанию пытались взорвать Крымский мост и организовали смертельное покушение на Дарью Дугину, а также покушались на жизнь Захара Прилепина. Парламентарий подчеркнул, что чем больше неудач терпят ВСУ, тем больше попыток терактов будет.

Киевские власти, уверен, не смогут держать рот на замке и непременно проговорятся, потому что втайне от Запада считают случившееся успехом собственных спецслужб. Украина непременно попытается организовать на территории России новые теракты. И чем хуже дела у ВСУ, тем больше таких попыток будет, — заключил Журавлев.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по статье о террористическом акте. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, срок исчисляется с момента его экстрадиции в РФ или задержания на территории страны.