В Госдуме заявили о перевооружении Европы для войны с Россией Депутат Белик заявил о подготовке Евросоюза к войне с Россией

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Евросоюз под надуманными предлогами готовится к войне с Россией, перевооружая армию и наращивая ВПК, заявил в беседе с LIFE.ru депутат Государственной думы Дмитрий Белик. По его словам, европейским политикам удобнее воевать чужими руками, используя Украину, или ввести свой контингент на ее территорию.

Да, воевать чужими руками, а именно руками Украины, Европе значительно удобнее. Ну или придвинуться вплотную к России, введя на территорию Украины свой контингент, о чем уже заявили Британия и Франция, — объяснил парламентарий.

Белик отметил, что Россия никогда не нападает первой, однако сможет дать достойный ответ на агрессию. Депутат добавил, что за годы СВО Россия приобрела колоссальный опыт.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что государства Европы разворачивают кампанию по подготовке к горячему столкновению с Россией. По его словам, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовыми к военным действиям уже к 2030 году.