В Госдуме допустили создание нового ведомства Депутат Карпов допустил создание в России ведомства по делам миграции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может быть создано новое ведомство для регулирования ситуации с мигрантами, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по делам национальностей Анатолий Карпов. В этой связи он напомнил о результатах недавней миграционной проверки в Санкт-Петербурге. По словам депутата, нет ничего удивительного в том, что российские органы проводят подобную работу. Находиться нелегально в стране незаконно, напомнил он.

Помимо задержания нелегальных мигрантов в Санкт-Петербурге в Новый год, были и другие подобные случаи. В целом при компьютеризации нашей системы удивительно, что нелегалы вообще появляются в России... Так как все страны стоят за то, что навести порядок в миграционных программах. Не исключено, что мы услышим о подобном и в других городах-миллионниках. Я также допускаю, что в России может быть создано новое ведомство по делам мигрантов. Если проблема стала столь серьезной, то нужно создать, — отметил он.

О масштабной проверке полицией документов на предмет соблюдения миграционного законодательства в Северной столице стало известно утром 1 января. Нарушителей сопровождали в спецавтобусы, а затем доставляли в отделение для дальнейшего разбирательства. В результате рейда более 600 человек были задержаны в центре Петербурга только в новогоднюю ночь. Всего в ходе проверки сотрудниками правоохранительных органов были доставлены в отделения полиции около трех тысяч жителей.

Им были назначены административные штрафы от пяти до семи тысяч рублей с последующей депортацией. Суды в Петербурге продолжают рассматривать административные дела в отношении мигрантов, задержанных в новогоднюю ночь у Невского проспекта.