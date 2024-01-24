В Госдуме заявили о необходимости соцгарантий для фронтовых священников Депутат Тимофеева: для фронтовых священников необходимы новые виды соцподдержки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для российских фронтовых священников необходимо ввести социальные гарантии, рассказала «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева. По ее словам, в случае гибели священнослужителя его семья остается без поддержки, и эту ситуацию надо исправлять.

Молитвы на передовой звучат на разных языках. <...> К несчастью, случается, что священники погибают, а их семьи, часто очень большие, не получают поддержку. Конечно, есть временное решение: Министерство обороны страхует их в частной страховой компании. Но этот механизм не в полной мере регулирует ситуацию, — пояснила депутат.

Она напомнила, что для работающих на новых территориях строителей и волонтеров уже предусмотрены социальные гарантии, и необходимо распространить эту практику и на священнослужителей, которых на передовой находится около двухсот. Как подчеркнула парламентарий, голос священнослужителей сегодня очень важен, и власть не имеет права лишать их поддержки.

Тимофеева добавила, что этот вопрос будет обсуждаться с представителями основных религиозных конфессий и с Минобороны.

Ранее патриарх Кирилл предложил расширить круг граждан, которые не подлежат мобилизации, призвав на федеральном уровне запретить в мирное время призывать на службу отцов, имеющих трех и более детей. По его словам, это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.