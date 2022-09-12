Депутат ГД призвал к полной мобилизации в России для победы в СВО Депутат Госдумы Шеремет заявил о необходимости полной мобилизации в России для победы в спецоперации

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил URA.RU, что в России необходимо провести полную мобилизацию для победы РФ в специальной операции на Украине. Парламентарий добавил, что в этом вопросе общество должно быть максимально консолидировано и настроено на победу. По словам Шеремета, без перевода экономики на военные рельсы нужные результаты не будут достигнуты.

Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем. Я говорю о том, что сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремленно на победу, — рассказал Шеремет.

С мнением депутата не согласен глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Он заявил, что в настоящее время нет необходимости в принятии такого решения на фоне ситуации на Украине.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы журналистов о ракетных ударах ВС РФ по инфраструктуре Украины и вероятности всеобщей мобилизации. Он порекомендовал обращаться за соответствующей информацией в Минобороны.

Песков подчеркнул, что ход спецоперации на Украине ежедневно освещается представителем оборонного ведомства Игорем Конашенковым в ходе брифингов. Кроме того, оценки текущей ситуации даются либо Минобороны, либо самим главнокомандующим — президентом Владимиром Путиным, отметил Песков.