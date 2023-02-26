В Госдуме заявили о формировании РФ и КНР антизападного содружества Депутат Госдумы Калашников: Россия и КНР формируют антизападное содружество

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Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Россия и Китай начинают формировать содружество для противостояния Западу. По его словам, которые приводит URA.RU, Москва и Пекин уже много лет поддерживают друг друга в международных организациях.

Наше союзное государство, мы и Белоруссия, находимся в окружении Европы под санкциями. Китаю либо грозят санкциями, либо тоже их вводят, поэтому рано или поздно будет формироваться содружество. Оно уже начало формироваться. Мы друг друга поддерживаем при голосовании в ООН, в разных других международных организациях. Мы это делаем уже несколько лет, — подчеркнул Калашников.

Депутат добавил, что в Пекине понимают, что станут для Запада следующим объектом нападок. Китай, по мнению политика, не хочет остаться в одиночестве под угрозой войны, объявленной России, поскольку завтра, может быть, войну объявят и ему.

Ранее китайское издание Global Times заявило, что Запад должен внимательно ознакомиться с планом Китая по урегулированию украинского кризиса и остановиться в препятствовании мирному урегулированию конфликта. По его данным, конфликт на Украине инициировали США и НАТО, они же поставками оружия одной из сторон делают невозможным мирное урегулирование.