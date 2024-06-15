В Госдуме заявили, что закон о пропаганде наркотиков нуждается в доработке Депутат Толмачев: Булгаков может попасть под удар закона о пропаганде наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил пакет законопроектов о запрете пропаганды наркотиков и повторно рекомендовал палате принять его во втором чтении. Под штраф до 600 тысяч рублей могут подпасть произведения литературы и искусства с информацией о наркотиках, в том числе произведения Михаила Булгакова. По этой причине закон нуждается в доработке, пояснили парламентарии в беседе с NEWS.ru.

Как объяснил депутат Госдумы Александр Толмачев, каждый случай будет рассмотрен и изучен детально, в том числе на то, подпадает ли изображение под понятие пропаганды и не дает ли «рецепт». Он напомнил, что недавно шла противоположная по смыслу дискуссия — общественность обсуждала, что под удар нового законопроекта могут попасть классики, например Михаил Булгаков.

Депутат отметил, что под санкции новой инициативы, во-первых, подпадет именно то, что подробно рассказывает о процедуре изготовления и употребления наркотиков, а во-вторых, «заряд» художественного высказывания.

Если оно одобрительно относится к употреблению запрещенных веществ, то, разумеется, это пропаганда и будет запрещено. Если же творческая постановочная съемка показывает суть вещей как есть, с трагическим итогом, с ужасающим и закономерным финалом — тогда, конечно, выводы иные, — отметил собеседник.

Рассматриваемый законопроект достаточно жесткий, и, по мнению депутата Госдумы Алексея Журавлева, так и должно быть, если речь идет о пропаганде наркотиков. Он также уверен, что нельзя запрещать все подряд, не разобравшись в сути, чтобы борьба не возымела обратного эффекта.

За ней нужно следить пристально, если мы хотим, чтобы у нас было здоровое население. Другое дело, что для определения, где агитация, а где, наоборот, произведение искусства, которое работает на то, чтобы люди наркотики не употребляли — нужна специальная комиссия, — заметил Журавлев.

Ранее Толмачев рассказывал, что в русской литературе показано, к чему приводят наркомания и алкоголизм. Произведения, по его словам, осуждали, а не пропагандировали зависимости.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.