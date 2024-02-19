В Госдуме заявили, что в 1954 году Крым у России украли Депутат Затулин предложил отменить акт 1954 года о передаче Крыма УССР

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил отменить решение 1954 года о включении Крыма в состав Украинской ССР. По его словам, которые приводит РИА Новости, такое решение было незаконным. Он убежден, что Крым, который был российским на протяжении сотен лет, украли.

Украинской эта земля по формальному признаку была с 1954 года, а до этого на протяжении сотен лет это был российский регион, и в 1954 году у России Крым украли. Неважно, что это называлось решением Верховного Совета, а до этого — высшего партийного органа, — сказал Затулин.

Ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал украинские власти исправить историческую ошибку советского лидера Никиты Хрущева и признать российский статус Крыма. По его словам, решение Хрущева в 1954-м передать Украине Крым было принято с грубейшими ошибками конституций СССР, РСФСР и УССР.

До этого американский миллиардер Илон Маск заявлял, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Он также назвал решение Хрущева по Крыму ошибкой, напомнив, что полуостров является российским с 1783 года.