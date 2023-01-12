В Госдуме заявили, что увеличивать численность призывников не планируется Картаполов: число призывников не будет увеличиваться при изменении возраста призыва

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Увеличение возраста призыва граждан на срочную службу с 18 лет до 21 года не подразумевает увеличения численности призывников, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК. По его словам, существующая в России система мобилизационного резерва отвечает стоящим вызовам, нет никакой необходимости привлекать всю молодежь к прохождению военных сборов.

У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать - порядка 200 тысяч человек, — сказал парламентарий.

Картаполов также выразил мнение, что граждане, которые будут призываться в 21 год, «получат право заключать контракт практически сразу».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил увеличить минимальный возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а максимальный — с 27 до 30 лет. Также он призвал довести численность солдат до 1,5 млн человек, а призывникам позволить заключать контракт с первого дня службы.