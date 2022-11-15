В Госдуме заявили, что Украина не готова к возобновлению переговоров Слуцкий: Украина по-прежнему не готова к возобновлению переговорного процесса

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Украина по-прежнему не готова к возобновлению переговорного процесса, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Комментируя выступление Владимира Зеленского на саммите «Большой двадцатки» он отметил, что Вашингтону не нужен мир в зоне украинского конфликта.

Украина по-прежнему не готова к возобновлению реального переговорного процесса и с оглядкой смотрит на США. А Вашингтону никакого мира в зоне украинского конфликта не нужно, там готовы воевать до последнего украинца, — написал Слуцкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время, когда конфликт между Киевом и Москвой может быть прекращен. При этом он призвал другие страны не предлагать Украине идти на «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью». Зеленский также высказался за продление действия зерновой сделки после 19 ноября и предложил включить в нее Николаевскую область.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что военный конфликт на Украине продолжается в связи с решением руководства страны не идти на мирные переговоры с Россией. В свою очередь редставитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры.