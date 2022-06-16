В Госдуме заявили, что Сирия приступит к признанию ЛНР и ДНР Депутат Госдумы Саблин: Асад поручит МИД Сирии начать процедуру признания ЛНР и ДНР

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Сирии Башар аль-Ассад

Президент Сирии Башар Асад заявил, что собирается немедленно поручить МИД Арабской Республики начать процедуру официального признания Донецкой и Луганской народных республик, сообщил в своем Telegram-канале зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин по итогам встречи с сирийским лидером. Он добавил, что Асад поздравил донецкую делегацию с освобождением большей части ДНР.

Вышел со встречи с президентом Сирии. Башар Асад поздравил донецкую делегацию с освобождением большей части Донецкой республики. А меня лично — с освобождением моего родного Мариуполя. Президент Сирии сказал, что немедленно даст МИД САР указание начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР, — написал депутат.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что слухи о возможном признании республики со стороны Сирии небезосновательны.

В мае посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил о переговорном процессе Луганской Народной Республики с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран по вопросу признания. Он подчеркнул, что прослеживается желание других государств признать ЛНР, идет обсуждение параметров взаимоотношений.