В Госдуме заявили, что российская армия готова к наступлению на Украине Депутат Водолацкий заявил, что ВС России готовы к наступлению в зоне СВО

Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Вооруженные силы России готовы к наступлению в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает «Радиоточка НСН». Он добавил, что если Запад поставит на Украину ракеты дальностью 500 километров, то ВС РФ будут отодвигать их на такое же расстояние.

С учетом частичной мобилизации, которая была, у нас достаточно сил. На сегодняшний день наш военно-промышленный комплекс набирает обороты для того, чтобы создать тот накопительный эффект из средств тяжелой артиллерии, ракет, — заявил депутат.

Депутат отметил, что когда Соледар, Авдеевка, Артемовск и Красноармейск окажутся под контролем российской армии, можно будет выйти на границы Днепропетровской области.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что у России есть все шансы достичь победы в СВО в ближайшее время. По его словам, состав российской армии сильнее, чем у ВСУ, так как она лучше обучена и численно больше благодаря мобилизованным резервам. Помимо того, уточнил специалист, Вооруженные силы России обладают превосходством как на поле боя, так и в воздушном пространстве, а также в области тяжелого вооружения, которое является основой успешных наступлений.