В Госдуме заявили, что РФ нужно готовиться к серьезной обороне в Крыму Депутат Гурулев: России нужно быть готовой к серьезной обороне в Крыму

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

России нужно быть готовой к серьезной обороне Крымского полуострова, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По словам генерал-лейтенанта, высшее командование российской армии уже приступило к подготовке оборонительных рубежей в Крыму. Он считает, что военачальники ВС РФ предусмотрели все варианты с возможной атакой территории полуострова со стороны ВСУ.

Не надо «хотелки» и фантазии путать с реальностью. Как человек военный, скажу следующее: надо быть готовым ко всему. В том числе и к серьезной обороне в Крыму. Сегодня, насколько я знаю, линии обороны оборудуются. Думаю, что наши военачальники, которые управляют войсками и руководят спецоперацией, все эти варианты предусмотрели, — заявил Гурулев.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о скором наступлении на Крым. Он подчеркнул, что страна обязательно вернет полуостров, однако не назвал точных сроков операции.

В ответ на заявление Ермака заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев напомнил, что Киев являлся столицей Древней Руси, малороссийским городом в составе Российской империи и республиканской столицей в составе СССР. По мнению Медведева, «разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии» пытаются подбодрить «ручных насекомых вокруг» и показать «хозяину инсектария», что они еще способны на «тараканьи бега за куском пищи».