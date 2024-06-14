В Госдуме заявили, что Россия должна быть готова к конфликту с Западом Депутат Толмачев: Россия должна быть в выигрышном положении

Фото: Kremlin.ru/Алексей Майшев, «Россия сегодня»

Выступая в Министерстве иностранных дел 14 июня, президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию России по украинскому кризису, поделился с NEWS.ru член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев. Он также подчеркнул, что кадровые перестановки после выборов на тему специальной военной операции были неспроста. Толмачев заверил, что конфликт на Украине, в любом случае, будет завершен на условиях России.

Президент поставил свои лучшие кадры <...>. Наша главная цель — подготовиться к глобальному конфликту с Западом и оказаться в заведомо выигрышном положении. Поддержка народа, а значит, и безусловная легитимность, доказана, кадровые перестановки сделаны, планы намечены. Мы готовы к завершению украинского кризиса. Он будет завершен тем или иным образом, но в любом случае — на наших условиях, — заявил собеседник издания.

Он также отметил, что уже сейчас видно, как распадается западная коалиция, «одна ситуация с конференцией в Швейцарии чего стоит».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил шансы того, что Запад примет предложение Москвы по Украине. Дипломат напомнил, что надежда умирает последней. Лавров отметил, что президент России Владимир Путин терпеливый. Говоря о предложения российской стороны по Украине, он заявил, что имеющие уши — услышат.