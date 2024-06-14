В Госдуме заявили, что Путин дал Западу выбор тем для саммита в Швейцарии Депутат ГД Толмачев: Путин дал Западу шанс обсудить его мирный план в Швейцарии

Фото: Kremlin.ru/Алексей Майшев, «Россия сегодня»

Владимир Путин

У Запада появился выбор тем для конференции в Швейцарии, касающийся обсуждения плана президента России Владимира Путина или плана главы Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его мнению, до этого многие государства приняли решение не ехать на переговоры, которые должны были представлять собой обсуждение «фантазий на тему России».

Теперь у Запада появился выбор: продолжать обсуждать галлюцинации Зеленского или постараться реально посмотреть на проблему и обсудить конкретные предложения нашего президента, — подчеркнул Толмачев.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Москва делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. По словам Путина, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву, поскольку он не считает предложение Путина мирным. По словам Столтенберга, не Киев должен выводить войска из новых регионов РФ, а Москва — с «оккупированных территорий».