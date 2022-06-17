В Госдуме заявили, что приговоренные в ДНР иностранцы могут быть обменяны В Госдуме заявили, что приговоренные в ДНР иностранцы могут быть обменяны на российских военных

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Приговоренные в ДНР иностранцы могут быть обменяны на россиян, считает депутат первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Только на этом условии подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадун Брагим, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины, можно передать властям, заявил парламентарий на ПМЭФ ТАСС.

Думаю, что судьба их незавидна. Расстрел — это единственное, чего они заслуживают. Но мы должны быть прагматичны. Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны. Поэтому если идти на это (обмен), то это должна быть очень адекватная история. Если идти на какой-то обмен, это должны быть только российские граждане и только российские военнослужащие. Другого просто быть не может, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что этот вопрос должен решаться «на уровне высшего руководства». Отметим, что, согласно нормам международного права, иностранные граждане, воюющие за деньги, не могут рассчитывать на статус военнопленных.

Кроме того, парламентарий призвал не спекулировать на теме обмена наемников на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. По его словам, это «несоизмеримая история».

Луговой указал на то, что ситуация становится неудобной для президента Украины Владимира Зеленского. К такому выводу он пришел после того, как инцидент оказался в поле зрения британской прессы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил возможность помилования иностранных наемников. Однако указал, что сомневается в справедливости такого решения.