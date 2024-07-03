В Госдуме заявили, что ПА ОБСЕ заражена русофобией и изжила себя Депутат Журавлёв: России давно пора было выйти из ПА ОБСЕ

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Парламентская ассамблея ОБСЕ представляет собой давно изжившую себя организацию, к тому же зараженную махровой русофобией, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, выйти оттуда было пора уже давно, но Россия не исключает возвращения в эту организацию, если статус-кво страны будет восстановлен.

Парламентская ассамблея ОБСЕ — давно изжившая себя организация, которая, как и большинство западных, заражена махровой русофобией. Дошло до того, что нашей делегации просто не давали визы, когда она собиралась вылетать на мероприятия, а резолюции этого шабаша всегда и везде были направлены против России. Между тем ежегодно мы платили туда взнос примерно в 5,5 миллиона евро, и это похоже было на какое-то самобичевание. Давно пора было оттуда выйти, но мы и сейчас сохраняем политес, заявляем о приостановке, то есть можем и вернуться, и деньги наши вернуть, если будет восстановлен российский статус-кво, — подчеркнул Журавлев.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания РФ в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ будет направлен в том числе в ПА ОБСЕ и ООН. В заявлении российские парламентарии отмечают, что неоднократные призывы к руководству ПА ОБСЕ и ее членам вернуться к равноправному межпарламентскому диалогу остаются без понимания и адекватной реакции. До этого аналогичное заявление принял Совет Федерации.