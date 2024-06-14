В Госдуме заявили, что ответственность за проблемы Украины лежит на Западе Депутат Слуцкий: Западу не нужен мир на Украине

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

НАТО и киевский режим, отвергнув мирный характер предложений президента России по условиям окончания конфликта, по сути, расписались в том, что мир им не нужен. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также уверен, что Альянс во главе с США маниакально скатывается в противостояние с Россией, желая достичь целей «стратегического поражения» Москвы.

Зеленский и его представители больше боятся за собственную шкуру. Узурпировав власть и бросая украинцев в топку войны ради западных интересов, они уже подписали себе самый суровый приговор, — считает Слуцкий.

Однако, по мнению собеседника, они не учитывают одного: предложение России о мире — последнее. Он подчеркнул, что Россия способна достичь целей в СВО и весь вопрос заключается только в том, какой ценой это будет достигнуто.

ВС РФ в состоянии выбить противника из Донбасса и Новороссии и достичь целей СВО. Вопрос цены. Ответственность за дальнейшие жертвы и разрушения, если западники и их киевские марионетки не прислушаются к Путину, будет целиком лежать на Брюсселе и Киеве. Имеющий уши, да услышит, — заключил депутат.

Ранее Слуцкий заявил, что страны коллективного Запада вовлекают Армению в орбиту своего влияния исключительно ради нанесения «стратегического поражения» России. При этом он подчеркнул, что укреплять или не укреплять отношения с другими странами — внутреннее дело Еревана.