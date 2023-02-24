В Госдуме заявили, что ООН потеряла смысл существования Депутат Шеремет: ООН потеряла смысл существования в сегодняшнем формате

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что ООН превратилась в инструмент влияния США и потому потеряла смысл существования в нынешнем формате. Сейчас Вашингтон с помощью всемирной организации пытаются решать свои геополитические задачи, отметил он в беседе с РИА Новости.

Генассамблея ООН ранее приняла подготовленную странами Запада антироссийскую резолюцию, которая требует от Москвы немедленного вывода войск с территории Украины.

ООН, как международный институт, который обязан разрешать любые противоречия в этом бурлящем мире, себя изжила и превратилась в инструмент влияния США. США пытаются с помощью ООН решать свои геополитические задачи и интересы. А значит, теряется весь смысл дальнейшего существования в таком однобоком формате. ООН перестала выполнять миссию независимой миротворческой площадки, — пояснил депутат.

Он считает, что ООН растеряла авторитет, и теперь миру нужен новый механизм и миротворческая площадка, на которой геополитические вопросы станут решаться «на паритетных и справедливых началах».

Шеремет также указал на то, что в ООН не замечают вмешательства США в украинский конфликт, как не заметили госпереворот в Киеве, не видят уничтожения мирного населения в Донбассе, а также другие преступления властей Украины.

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла резолюцию, посвященную годовщине начала специальной военной операции. За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь. Против принятия резолюции выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея. При этом 32 страны от голосования воздержались, в том числе Китай.