В Госдуме заявили, что обучать мобилизованных должны ветераны СВО Депутат Гурулев: ветераны СВО должны составить костяк среди обучающих мобилизованных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Комитет Госдумы по обороне занимается проверкой и опросом мобилизованных о качестве обучения и подготовки на разных полигонах, заявил депутат, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев. По его словам, основной вопрос все еще заключается в том, как проводить обучение, передает ИА SM-News. Парламентарий высказал мнение, что костяк среди обучающих мобилизованных должны составить ветераны СВО, которые уже прошли обучение, но из-за ранения или болезни не могут выполнять боевые задачи.

Мы уже говорили, что сегодня те, кто по состоянию здоровья, из-за ранения или болезни <...> [не может принимать участие в боевых действиях], но прошел обучение, должны составить костяк среди обучающих мобилизованных и военнообязанных, — сказал депутат.

Ранее в Кремле опровергли сообщения о том, что в России якобы планируется новая волна мобилизации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не нужно придавать значение подобным слухам, которые распространяют в Telegram-каналах. Песков призвал ориентироваться только на информацию, первоисточником которой являются официальная власть во главе с президентом России.

Депутат Гурулев ранее заявил, что в ближайшие полгода не видит необходимости в проведении очередного этапа мобилизации. По словам парламентария, сейчас для этого нет никаких предпосылок.