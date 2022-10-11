В Госдуме заявили, что мобилизация не делится на этапы Зампред комитета Госдумы по обороне Швыткин заявил, что мобилизация не делится на этапы

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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что объявленная президентом России частичная мобилизация не делится на этапы, пишет «Парламентская газета». Он отметил, что этот процесс является непрерывным. Парламентарий пояснил, что для каждого региона существует мобилизационный план, согласно которому действуют военкоматы.

Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешёл ко второму этапу», говорить тоже не приходится. Идёт частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, — поделился Швыткин.

Он добавил, что в некоторых регионах России мобилизационный план уже выполнили, а в других он продолжается.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы планируют внести законопроект, который освободит от частичной мобилизации россиян, у которых один из родственников был мобилизован и после этого погиб. Авторами инициативы выступили несколько депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

Парламентарии отметили, что главная цель законопроекта в том, что защитить семьи. При этом в случае принятия закона потерявшие члена семьи мобилизованные военнослужащие смогут по желанию досрочно уволиться с военной службы.