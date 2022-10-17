«Зачем нас подозревать в глупости?»: депутат о запрете классики из-за ЛГБТ Депутат Госдумы Драпеко заявила, что классическая литература не попадет под действие закона о ЛГБТ-пропаганде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко призвала не подозревать депутатов в глупости из-за закона о ЛГБТ-пропаганде, передает «Подъём». Ранее российские книгоиздатели выразили опасение, что этот закон грозит запретом для некоторых произведений классической литературы.

Ну зачем нас подозревать в такой глупости? Так доберёмся и до древнегреческой классики. Нет, конечно. Я думаю, что, во-первых, по этому поводу должны быть экспертные заключения, а экспертные заключения будут давать специалисты, но ничего нашей классической художественной литературе не грозит. Кроме того, там нет пропаганды как таковой. Слово пропаганда предполагает определённый набор действий, — заявила Драпеко.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу говорится о том, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. До этого запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что Российский книжный союз (РКС) направил письмо председателю комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну, попросив расшифровать положения законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В письме издатели попросили разъяснить, будут ли те или иные сюжеты в классической русской литературе, входящие в школьную программу, подпадать под запрет в случае принятия законопроекта.

13 октября Хинштейн сообщил, что правительство России одобрило законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил о росте ЛГБТ-пропаганды в России, отметив, что по итогам последних 10 лет россияне стали в два раза чаще замечать пропаганду нетрадиционных отношений в обществе.