В Госдуме заявили, что из числа мобилизованных сформируют ударные группы Депутат Гурулев: из мобилизованных бойцов сформируют ударные группы

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Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что из новых частей Вооруженных сил России, которые будут сформированы из мобилизованных после завершения их подготовки, сформируют ударные группы, передает ИА SM.News. По словам парламентария, они будут использоваться в стратегических маневрах российской армии. До этого бойцы из числа мобилизованных будут отправлены в первый эшелон фронта, рассказал парламентарий.

Закончим частичную мобилизацию, сформируем новые части, когда поймем, что эти части можно заводить в бой, отводя те подразделения, которые находятся в первом эшелоне. <...> После этого создадим ударные группировки, — рассказал Гурулев.

Депутат отметил, что перед распределением в ударные группировки мобилизованные попадут на фронт в первом эшелоне. Гурулев объяснил — это необходимо, чтобы сменить военнослужащих, которые в данный момент находятся на передовой. Этим бойцам нужно восстановить боеспособность и просто вздохнуть, потому что они участвуют в боях ежедневно, добавил парламентарий.

Экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер ранее заявил, что Россия умно распределила новобранцев, прибывших в войска в зону СВО после частичной мобилизации. По мнению американского ветерана, подобный постепенный ввод новобранцев в российские войска поможет ускорить процесс их адаптации, когда уже более опытные бойцы будут делиться с мобилизованными новичками своими военными навыками и знаниями.