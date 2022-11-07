В Госдуме заявили, что дополнительного набора по мобилизации не будет Глава комитета ГД по обороне Картаполов опроверг слухи о дополнительном наборе по мобилизации

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Дополнительного набора россиян на военную службу в рамках мобилизации не будет, сказал ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, здесь не может быть никаких вопросов. Депутат заметил, что планы по мобилизации, обозначенные президентом страны Владимиром Путиным и Министерством обороны, выполнены.

Нет. Много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и Министерство обороны РФ, что по указу было положено 300 тысяч набрать, их набрали, — сказал Картаполов.

Путин объявил о начале частичной мобилизации в РФ 21 сентября. В Минобороны уточняли, что в ее рамках призываться будут россияне, имеющие военный опыт, а также военную специальность. Президент сообщил о завершении частичной мобилизации 31 октября.

4 ноября Владимир Путин сказал, что ходе частичной мобилизации было призвано 318 тысяч человек. Глава государства добавил, что поток добровольцев в ВС РФ не прекращается, поэтому число мобилизованных превысило изначально установленную планку.

Он также отметил, что 49 тысяч мобилизованных к тому моменту уже начали выполнять боевые задачи.