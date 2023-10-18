В Госдуме заявили, что Чубайс был связан с ЦРУ Депутат Лисовский: у Чубайса в команде сидели сотрудники ЦРУ США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс никогда не умел что-то создавать, он мог только руководить денежными потоками и обогащаться на этом, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Лисовский в разговоре с NEWS.ru. Парламентарий добавил, что, когда Чубайс состоял в правительстве России, в его отделе сидели сотрудники ЦРУ.

Могут ли его обвинить в госизмене? Это пусть решают правоохранительные органы. Было когда-то представление, что Чубайс — это передовой чиновник и он многое сделал для страны. Он умело создавал вокруг себя определенный ореол. Но вопросы к нему были еще тогда, когда в его отделе сидели практически сотрудники ЦРУ и приватизировали оборонные предприятия. Если посмотреть его историю, то он сам же ничего никогда не создавал, не строил, не рисковал. А всегда просто руководил потоками денежными. Но это, к сожалению, всегда приносит доход только человеку, который этим занимается, — заявил Лисовский.

Парламентарий добавил, что экс-глава «Роснано» просто не умеет хоть что-то создавать и созидать, а в России за ним закрепилась определенная репутация. По словам Лисовского, Чубайсу в «Роснано» выделили $10 млрд, которые впоследствии исчезли.

Когда принимали решение о создании «Роснано», ему были выданы по тем временам огромные деньги — $10 млрд. Я выступал против того, чтобы выдавали такие деньги. И мы оказались правы: деньги исчезли, еще и долги появились. Так что про Чубайса в России помнили всегда, — резюмировал Лисовский.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме заявил, что в «Роснано» идут тяжелые экономические процессы из-за образования финансовой дыры после отъезда Анатолия Чубайса. Он предположил, что бизнесмен, стоявший во главе компании, покинул страну, поскольку боится уголовного преследования.