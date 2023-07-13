В Госдуме заступились за командующего 58-й армией генерала Попова Депутат Журавлев: хотелось бы узнать мотивы увольнения генерала Попова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо получить разъяснения по поводу увольнения командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что знает генерала как отважного командира и доблестного воина.

Награждение непричастных, осуждение невиновных — в России такое случается. Я, как депутат и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, хотел бы, как минимум, знать мотивы увольнения Попова. Понятно, что приказы не обсуждаются, и в вооруженных силах могут быть свои резоны, — сказал Журавлев.

Депутат отметил, что в сфере Попова находилось Запорожское направление, где героическими усилиями был сломан хребет украинскому контрнаступлению.

Это там массово горят западные Bradley и Leopard, и интенсивность огня порой была такой, что сутками голову из окопа не поднять. Выстояли и стоят до сих пор, и в этом огромная заслуга именно генерала Попова, — добавил он.

Накануне председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Попов был отстранен от должности командующего 58-й армией ЮВО.

Он отметил, что генерал успешно и грамотно руководил войсками, которые действуют на Запорожском направлении в зоне СВО. Попов ранее рассказал о главных проблемах в российской армии «по боевой работе, по обеспечению». В Минобороны России не комментировали эту информацию.