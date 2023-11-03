В Госдуме заметили командира отряда «Шторм Z» V1.RU: командира отряда «Шторм Z» Махмудова заметили в Госдуме

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Издание V1.RU пишет, что в Госдуме был замечен криминальный авторитет Алиетдин Махмудов, командующий штурмовым отрядом «Шторм Z» в зоне спецоперации на Украине. V1.RU опубликовало фотографию Махмудова, на которой он изображен в компании депутата от ЛДПР Андрея Лугового.

V1.RU сообщило, что помощники Лугового не уточнили, по какому поводу прошла встреча с Махмудовым. Издание пишет, что депутат, услышав вопрос, бросил трубку и больше не отвечал на звонки.

По информации V1.RU, в августе 2011 года Махмудова приговорили к 17,5 года колонии строгого режима за организацию убийства бизнесмена Сергея Брудного. V1.RU пишет, что Махмудов также был осужден за вымогательство крупной суммы денег у главы национальной культурной автономии корейцев.

24 июня во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале назвал Махмудова командиром отряда «Шторм Z». Рогозин тогда опубликовал видеообращение Махмудова и его бойцов, выразивших поддержку президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее портал 59.RU сообщил, что в Перми возобновился набор бойцов в ЧВК «Вагнер». Со ссылкой на пермского представителя «музыкантов» 59.RU писал, что ЧВК «Вагнер» стала подразделением в составе Росгвардии, которое возглавил Павел Пригожин, сын погибшего предпринимателя Евгения Пригожина.