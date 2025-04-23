В Госдуме заинтересовались делом об изнасилованном псе из Подмосковья Депутат Бурматов заявил, что дело о псе из Томилино взяли на контроль в Госдуме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Владимир Бурматов сообщил 360.ru, что дело об изувеченном и изнасилованном псе Джеке из поселка Томилино, получившее широкий общественный резонанс, взято на контроль в ГД. Он также выразил возмущение пассивностью правоохранительных органов.

Какой-то явно неадекват, психически нездоровый субъект. Я считаю, что нельзя допускать, чтобы он запросто разгуливал по улице, — отметил парламентарий.

Бурматов потребовал скорейшего розыска преступника, которого нужно привлечь к уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что в подмосковном поселке городского типа Томилино изнасиловали пса породы джек-рассел-терьер по кличке Джек. Хозяева просили соседей посмотреть камеры видеонаблюдения за период с 09:00 до 23:00 от 19 апреля, чтобы установить, кто мог надругаться над животным. Уточняется, что здоровью пса нанесен непоправимый урон.