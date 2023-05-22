В Госдуме призвали проверить влияние игрушек Хагги Вагги на психику детей Депутат ГД Бутина призвала проверить влияние игрушек Хагги Вагги на психику детей

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Ставшие популярными среди детей игрушки Хагги Вагги по мотивам видеоигры в жанре хоррор Poppy Playtime следует запретить на законодательном уровне, считает депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Мария Бутина. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» парламентарий отметила, что необходимо провести анализ влияния этих персонажей на психическое здоровье, но сейчас в России порядок такой экспертизы не установлен. Бутина уже не в первый раз выступает за защиту российского рынка от этих игрушек.

Я свои принципы и взгляды не меняю. Сейчас требуется изменение нормативно-правовой базы для того, чтобы провести полноценную экспертизу. Нужно, чтобы вопрос был не в токсичности игрушек, а в их психологическом вреде для здоровья детей, — заявила депутат.

По словам Бутиной, исследование о влиянии Хагги Вагги на детей можно провести и сейчас, но его результаты не будут играть роли для запрета игрушек. Парламентарий уточнила, что в настоящее время в Госдуме занимаются вопросом того, какой порядок должен быть у экспертизы. Депутат добавила, что до этого она планирует обратиться в Роскачество с вопросом, как токсичные игрушки могут попадать на российский рынок.

Эксперт комиссии по материнству и детству Общественной палаты РФ Алла Судина ранее предупредила, что некоторые игрушки могут оказать влияние на детскую психику. Она призвала контролировать рынок и защищать его от китайских Хагги Вагги.