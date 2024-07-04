В Госдуме захотели выдавать водительские права участникам СВО без рук «Новые люди» предложили разрешить водить машину людям с ампутированными руками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Новые люди» предложили оптимизировать механизм выдачи водительского удостоверения участникам спецоперации, заявила РИА Новости депутат Госдумы от партии Ксения Горячева. По ее словам, политсила выступает за предоставление права водить машину инвалидам с ампутированными руками, если они могут сдать экзамены.

С СВО возвращаются ребята, которым после ранений приходится перестраивать свою жизнь. Наше первое предложение — это разрешить выдавать водительские удостоверения инвалидам с ампутациями обеих верхних конечностей, если они могут достойно сдать экзамены в автошколе, — объяснила Горячева.

Депутат добавила, что партия обратилась в Минтруд РФ с просьбой разъяснить, могут ли люди с ампутациями обеих рук получить водительское удостоверение в случае успешной сдачи экзамена в автошколе.

Ранее в Госдуме разработали законопроект, предусматривающий лишение водительского удостоверения в случае повторной незаконной установки знака «инвалид». Права на управление транспортом можно потерять на срок до трех месяцев. Соответствующий документ направили на заключение в правительство.

До этого участники движения «Ветераны России» обратились в МВД РФ с предложением запретить людям старше 70 лет водить автомобиль. Авторы инициативы сослались на ухудшение зрения, слуха и реакции с возрастом.