В Госдуме предложили возродить ГУЛАГ Депутат Гурулев призвал возродить ГУЛАГ для несогласных с политикой государства

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Андрей Гурулев

Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что для несогласных с политикой российского государства необходимо возродить ГУЛАГ. Ведущий «Царьграда» Юрий Пронько попросил законодателя прокомментировать его октябрьское заявление об изоляции несогласных с властью граждан. В ответ Гурулев напомнил о моратории в РФ на смертную казнь, но также подчеркнул, что если человек идет против государства, то «надо принимать какие-то меры».

Мне сейчас говорят: «Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ». Ну я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта, — сказал парламентарий.

В октябре в эфире шоу Владимира Соловьева Гурулев сказал, что Путина поддерживают 80% россиян, а прочих, по словам депутата, необходимо «если не изолировать, то хотя бы как-то уничтожить». Нелояльных президенту граждан он также назвал «гнилью».

Позже депутат объяснил свое высказывание про «уничтожение гнили». По словам политика, к этой категории людей он относит не 20% населения, которые не поддержали президента РФ, а тех, кто призывает завершить спецоперацию.