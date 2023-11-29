В Госдуме захотели ужесточить проект о запрете телефонов в школах «Ведомости»: ГД хочет запретить использование смартфонов в образовательных целях

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Депутат Госдумы намерены ужесточить законопроект о запрете использования телефонов школьниками на уроках ко второму чтению, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в думском комитете по просвещению. Парламентарии собираются оставить только одно условие, допускающее использование смартфона во время занятий, — угроза жизни.

Решили сделать, как просили родители. Убрать формулировку про возможность использовать телефоны в образовательных целях. Оставить только, что допускается, если есть угроза жизни, — сказал собеседник издания.

В первом чтении законопроект был принят Госдумой 16 ноября. На внесение в него поправок дан срок до конца месяца. Документ разработан и внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов и сенаторов в октябре. Им предлагается усовершенствовать закон «Об образовании в РФ». По мнению авторов, реализация инициативы будет способствовать снижению факторов «отвлечения внимания» школьников.

В связи с инициативой встал вопрос, как оставаться на связи с детьми и отслеживать их местонахождение. NEWS.ru выяснил, какие гаджеты могут прийти на помощь в этой ситуации. Наиболее популярная альтернатива — умные детские часы с датчиком GPS.