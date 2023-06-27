В Госдуме захотели «узаконить» блогеров Депутат ГД Лантратова: блогеров могут приравнять к СМИ

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова рассказала «Ведомостям», что в нижнюю палату парламента в июле внесут законопроект о добровольной регистрации страниц блогеров в социальных сетях в качестве средств массовой информации. По словам парламентария, некоторые блогеры работают более оперативно, чем журналисты, поэтому у них должна быть возможность «направлять официальные запросы в госорганы и получать доступ к документам».

Некоторые блогеры работают оперативнее журналистов зарегистрированных СМИ, они должны иметь возможность направлять официальные запросы в госорганы и получать доступ к документам, — сказала Лантратова.

Законодатель отметила, что права блогеров в настоящее время ограничены. Она при этом уточнила, что статус СМИ повысит ответственность блогера за публикуемый контент.

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