В Госдуме захотели установить нижний порог доходов для повышения НДФЛ

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В Государственной думе захотели установить нижний порог при изменении шкалы НДФЛ при доходах, равных по крайней мере двукратному размеру средней зарплаты в стране, сообщает РБК. Целью такого шага является предотвращение увеличения налогового бремени для большинства населения.

По информации издания, профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил предложения по изменению налоговой системы, включая установление при изменениях шкалы НДФЛ доходов, превышающих двойной размер средней заработной платы в России. Этот подход поможет избежать увеличения налогов для большого числа граждан.

В 2023 году средняя зарплата в России составила 74 854 рубля в месяц, что соответствует 1,8 млн рублей в год. Прогнозы на 2024 год указывают на увеличение средней зарплаты до 83 698 рублей в месяц, что может привести к годовому доходу в размере 2 млн. Ожидается, что изменения в налоговом законодательстве вступят в силу не ранее 2025 года.

Ранее депутат Государственной думы РФ Александр Аксененко раскритиковал идею повышения налога на доходы для физических лиц, начиная от суммы в миллион рублей в год. Парламентарий отметил, что глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний не называл численные параметры прогрессивной шкалы налогообложения, но отметил, что они будут «разумными».